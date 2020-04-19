هواوي تتبرع وتسخر مواردها البشرية لضمان خدمة اتصالات وشبكة جيدة في الجزائر

تبرع فرع الجزائر للشركة الصينية هواوي بمنتجات ومعدات خاصة بالحماية الطبية في إطار جهود مكافحة تفشي فيروس كورونا.

وقدمت الشركة، حسب بيان لها، معدات آمنة وموثوقة لدعم النشاط الاقتصادي والتبادل المهني ومساعدة البلاد على مكافحة هذا الوباء عن بعد و احتواءه في أسرع وقت ممكن.

كما قامت هواوي بتسخير جميع فرق من مهندسين والفنيين وخبراء وتجنيدها لدعم وضمان الأداء السليم لشبكة اتصالات عبر مختلف مناطق البلاد.

كما قامت بتسخير الموارد البشرية والمادية اللازمة مع شركائها المحليين، مشيرة انه يتم استخدام في مؤتمرات الفيديو عبر سحابة هواوي والتواصل مع مناطق مختلفة من البلاد والعمل عن بعد مع الشركاء الجزائريين.

وبالتنسيق مع الوكالة الوطنية لترقية وتطوير الحضائر التكنولوجية تعمل هواوي من اجل توفير دخول مجاني الى إلى منصات الحلول الخاصة بها و إتاحتها للشركات الناشئة المستضافة على مستواها.

كما اكدت الشركة التزامها جنبا إلى جنب مع الشباب الجزائري والشركات الناشئة بتطوير التطبيقات، بهدف دعم جهود احتواء الوباء.