هواوي: تدريب 7000 مهندس وفني جزائري تقنيا خلال عامين

تعمل شركة “هواوي ” بالجزائر، على تطوير الاقتصاد الرقمي الجزائري المستقبلي، بإقامة نظام تدريبي جيد للطلاب والمهنيين والموظفين.

وحسب بيان لذات المؤسسة، اليوم الأربعاء، تهدف “هواوي”، من خلال نظامها التدريبي، تكوين المهنيين الجزائريين، وتزويدهم بأحدث المعارف والتقنيات، في مجال تكنلوجيا الإعلام والاتصال، وكذا زيادة مهاراتهم المهنية.

لذلك نظمت “هواوي الجزائر”، منذ بداية العام الحالي، أكثر من 30 ورشة عمل لصالح عملائها ومورديها الجزائريين، بمشاركة أكثر من 700 مهندس وفني ومدير تنفيذي.

وتم تنظيم هذه الدورات، باشراف خبراء “Huawei ، للاستفسار عن آخر وأحدث حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الجديدة للشركة.

وسمحت هذه الدورات، بتدريب 7000 مهندس وفني جزائري، في غضون عامين فقط، وتم إعتماد أكثر من 100 منهم من قبل “Huawei”.

للتذكير، قدمت “هواوي”، في عام 2019، سلسلة من البرامج الجديدة المصممة لمساعدة القنوات المحلية، على توسيع أعمالها وبناء قدراتها لتمكينها من تقديم المزيد من المنتجات، والخدمات ذات القيمة المضافة إلى عملائها.

حيث حولت شركة “Huawei Algeria”، مقرها الحديث الكائن بباب الزوار، إلى مركز حقيقي للتدريب والخبرة.

حيث يوجد مختبران، بالإضافة إلى صالة عرض مجهزة بأحدث تقنيات “Huawei”، والعديد من غرف التدريب مفتوحة ومتاحة لشركائها بالجزائر، من مهندسين وفنيين وخبراء وطلاب.

وتتعاون “Huawei Algeria” اليوم، مع أكثر من 120 شريكًا وتعتزم زيادة هذا الرقم في المستقبل.

تجدر الإشارة، إلى أن شركة “Huawei” قد أكملت بنجاح المرحلة الأولية من بناء النظام البيئي في الجزائر، وتدخل الآن حقبة من النمو العالمي.

للتذكير، تستخدم شركة “Huawei Algeria” اليوم، أكثر من 400 شخص ، من بينهم 83٪ جزائريين.

وفي سنة واحدة “2017-2018″، خلقت “Huawei Algeria”، أكثر من 3000 وظيفة مباشرة وغير مباشرة في الجزائر، وتتعاون مع 120 شريكًا و200 مورد جزائري.