“هواوي” تستعد لهبوط مبيعات هواتفها في الأسواق الخارجية

تستعد شركة “هواوي” الصينية، لهبوط يتراوح بين 40% و60%، في مبيعات هواتفها الذكية، بالأسواق الخارجية، حسب وكالة “بلومبرغ” الاقتصادية.

ولذلك، فإن الشركة الصينية، تبحث خيارات تشمل سحب الهاتف “أونر 20″، من الخارج، وهو أحدث موديلاتها، حسب ذات المصدر.

وتهدف “هواوي” إلى السيطرة على نصف سوق الهواتف الذكية بالصين، في 2019، من أجل تعويض تراجع المبيعات في الخارج.

وجاء الانخفاض في مبيعات “هواوي”، بعدما وضعت الحكومة الأمريكية الشركة الصينية، التي تعد أكبر شركة لأجهزة الاتصال في العالم، على قائمة تجارية سوداء.

وحظرت حكومة “دونالد ترامب” على الموردين الأمريكيين، إبرام صفقات مع “هواوي”، بسبب ما تصفه واشنطن بمخاوف تتعلق بالأمن القومي.

وتعتمد “هواوي” على بعض الأنظمة المصنعة في أمريكا، لتشغيل هواتفها وتجديد وظائفها.