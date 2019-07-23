“هواوي” تسرح ثلثي موظفيها من فرعها الأمريكي لهذا السبب!

اعلنت الشركة الصينية للإتصالات، “هواوي”، عن تسريح موظفين من فرعها بالولايات المتحدة الأمريكية، بسبب القيود الأمريكية المفروضة عليها.

وحسب “رويترز”، فقد استغنت “هواوي”، عن ثلثي موظفيها، في شركة لها للأبحاث والتطوير، مقرها في الولايات المتحدة.

وأشارت شركة الإتصالات الصينية، أنها سرحت الموظفين، بسبب القيود الأمريكية.

وكانت الحكومة الأمريكية، قد حضرت على شركات التكنولوجيا الأمريكية، التعاون مع شركة “هواوي”، دون الحصول على إذن مسبق.

كما قامت واشنطن، بحث حلفائها، على وقف التعاون مع الشركة الصينية، في مجال شبكات الجيل الخامس.

ومن جهتها، “غوغل”، منعت هواتف “هواوي” الذكية، من الوصول إلى تحديثات نظام التشغيل “أندرويد”، على إثر القيود الأمريكية.