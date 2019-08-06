هواوي تطلق هاتفها الجديد بنظام تشغيلها الخاص

ستطلق شركة “هواوي”، في الأيام القليلة القادمة، هاتفا جديدا، مدعما بنظام تشغيلها الخاص “hongment”، بعد أن توقفت “غوغل” عن دعمها بـ”أندرويد”.

وحسب صحيفة “غلوبال تايمز” الصينية، تهدف “هواوي”، من خلال هذا المشروع، لتقليص اعتمادها على المصادر الخارجية.

وستقوم الشركة الصينية، بعرض نظامها الجديد للتشغيل، في مؤتمر خاص، في الـ9 من شهر أوت الجاري، حسب ذات المصدر.

وأضافت ذات الصحيفة، أن الهاتف الجديد، الذي سيجري طرحه بنظام التشغيل الخاص بـ”هواوي”، قد تم تجريبه وأظهر أداء جيدا.

وكانت “هواوي”، قد تعرضت لحضر في الآونة الأخيرة، من قبل إدارة الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب”، والذي منع بيع المنتجات التقنية لبلاده، للشركة الصينة.

وتراجع “دونالد ترامب”، في وقت سابق، عن هذا الحظر على “هواوي”، خلال لقائه مع الرئيس الصيني، على هامش قمة مجموعة العشرين، باليابان.