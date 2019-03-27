هواوي تطلق هواتف بكاميرا مذهلة ستغير قواعد التصوير

كشفت هواوي، أمس الثلاثاء، عن أقوى سلسلة هواتف ذكية أنتجتها الشركة الصينية حتى اليوم، وتتميز بتصميم وقدرات تصوير فائقة.

وفي حدث ضخم، في مركز المؤتمرات بباريس، عرضت الشركة هاتفيها الجديدين، “بي 30″، و”بي 30 برو”.

وحسب بيان للشركة، ، فإنها ستعلن أسعار سلسة هواتف هواوي “P30″، خلال حفل الإطلاق الإقليمي، الذي سيقام في دبي، الإثنين المقبل.

ودمجت هواوي، في هاتفيها الجديدين، إمكانيات، تنافس الكاميرات المحترفة، حسب ما جاء في البيان.

وقالت الشركة، إن الهاتفين مزودين بكاميرات، سوف تغير قواعد التصوير، وتجعل الصور أكثر إشراقا، وأوسع وأقرب.

ويقدم الجهازان، “بي 30″، و”بي 30 برو”، إمكانيات متقدمة، لإلتقاط الصور ومقاطع فيديو، في جميع الأجواء، وحالات الاستخدام.

وتقول هواوي : “إن هذين الجهازين سيقدمان تجارب رائعة في التصوير الفوتوغرافي، والفيديو، عبر مجموعة واسعة من السيناريوهات وظروف الإضاءة”.

ويعتمد هاتف “بي 30 برو”، على كاميراته الرباعية الجديدة من شركة لايكا الألمانية، التي تشمل كاميرا رئيسة بدقة 40 ميغابكسل، وكاميرا واسعة زاوية التصوير بدقة 20 ميغابكسل.

وكاميرا للصور البعيدة بدقة 8 ميغابكسل، وكاميرا “تي أو إف”من هواوي، وكاميرا أمامية بدقة 32 ميغابكسل، لإلتقاط صور السيلفي.

أما هواتف هواوي “بي 30 لايت”، فقالت الشركة إنها ستطلقها في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

ويحتوي الهاتف على كاميرا سيلفي “سوبر ستار”، 32 ميغابكسل، ثلاثية الأبعاد، تعمل مع تأثيرات التجميل المدعوم، بالذكاء الصناعي.