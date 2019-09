هواوي تعلن موعد طرح هاتفها الجديد “الخالي من غوغل”

وأعلنت “هواوي”، أنها ستطلق هاتفها الجديد “هواوي ميت 30″، يوم الـ19 من شهر سبتمبر الجاري، في مدينة ميونخ الألمانية.

وحسب موقع “سبوتنيك العربي”، من المتوقع أن تركز الشركة في حفل إطلاقها لهاتفها الجديد، على كيفية عمل هواتفها، بعدما تم حظرها من طرف “غوغل”.

حيث أخبرت شركة “غوغل” الأمريكية، موقع “ذا فيرج”، أنه لن يسمح لها التعاون مع “هواوي”، بسبب منع الشركات الاأمريكية التعامل معها

وقال متحدث بإسم “غوغل”، لوكالة “فرنس براس”: “لن تكون غوغل قادرة على تقديم تطبيقات، مثل جيميل ويوتيوب وخرائط غوغل، بصورة جاهزة ومسبقة على هواتف هواوي، بسبب العقوبات التي فرضها الرئيس الأمريكي”.

ومن المتوقع أن تواجه “هواوي”، صعوبات في إقناع المستخدمين بشراء هاتفها الجديد، كونه لا يحمل تطبيقات غوغل مسبقا، وسيضطرون لتحميلها من جديد.

للتذكير، تقوم “هواوي” بتجهيز نظام تشغيلها الجديد “هارموني أو إس”، وتطويره، ليصبح بديلا محتملا لأندرويد.

Did you get it right? The countdown to #HuaweiMate30 starts now!

We're going full circle in Munich on 19.09.2019.

Join us live: https://t.co/9ugi5gG9ci#RethinkPossibilities pic.twitter.com/etRYjrBVEC

— Huawei Mobile (@HuaweiMobile) September 1, 2019