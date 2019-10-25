هواوي تكشف احتمالية دخول تقنية الجيل الخامس السوق الجزائرية قريبا

قال مدير معالجة اللاسلكي بشركة هواوي “علي مرسي”، أن الجزائر يمكن أن تكون ضمن الدفعة الثالثة من دول العالم التي ستواكب تقنية الجيل الخامس.

وأكد علي مرسي، خلال تنشيط شركة هواوي لدورة خاصة بالصحفيين، أن العالم اليوم مقبل على شبكة هاتف محمول جديد من شانها تغيير نمط حياتنا.

وأشار المتحدث، أن الانتقال من الجيل الرابع إلى الجيل الخامس تعتبر عملية أكثر تعقيدا من الانتقال من الجيل الثالث إلى الجيل الرابع.

ولهذا طورت شركة هواوي حلها 4.5 جي الذي يمكن أن يساعد المشتغلين على تقديم خدمات الجيل الخامس.

من جهته قام مدير الجودة في شركة هواوي “أمير بلهادي” بتقديم مركز عمليات هواوي، المركز الذي يسمح بالتنفيذ الصحيح لمهام وجودة الخدمة المقدمة للعملاء.

وهو نفس المركز الذي يسمح لشركة هواوي بالانتقال إلى الوضع الرقمي في مراقبة المشروع.

وأوضح بلهادي، أن شركة هواوي طبقت بالفعل ذكاءا اصطناعيا حيث يتعرف النظام على جودة التركيبات عن بعد وفي الوقت الحقيقي .

هذا وتوظف شركة هواوي للاتصالات اليوم أزيد من 400 موظف بالجزائر، من بينهم 83 في المائة جزائريين.

وفي سنة واحدة فقط خلقت هواوي أكثر من 3000 منصب شغل مباشر وعير مباشر في الجزائر.

وتقوم شركة هواوي بالتعاون مع 120 شريكا و 200 مورد جزائري.