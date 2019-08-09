“هواوي” تكشف رسميا عن نظام التشغيل الجديد “هارموني أوس”

عرضت شركة “هواوي” الصينية، اليوم الجمعة، نظام تشغيل”هارموني أوس” لهواتفها وذلك خلال فعاليات مؤتمر هواوي في منطقة دونغوان الصينية.

ويأتي تقديم هواوي لنظام تشغيلها الجديد، بعدما انتهت من عمليات التجربة الناجحة للنظام من قبل المشغّلين.

وذكر مسؤولون عن هواوي، بأنّ هذه الأخيرة طوّرت نظام تشغيل خاص بها مناسب لهواتفها وساعاتها الذكية، كما ستوفره لأجهزة الكمبيوتر.

ومن المنتظر أن يحل نظام هارموني مكان نظام أندرويد في حال منعت من استخدامه في منتجاتها .

وذكر المدير التنفيذي لهواوي أنّ عملية التحول من استخدام أندرويد إلى هارموني لن تتطلب أكثر من يومين.

ويأتي إفراج هواوي عن “هارموني” على خلفية إدراجها في القائمة السوداء لوزارة التجارة الأمريكية مما قيد وصولها لمنتجات الشركات الأمريكية.

وأوقفت “غوغل” مطورة نظام “أندرويد” عملها على إثر ذلك قبل تخفيفات من الإدارة الأمريكية سمحت لعودة التعاملات لمدة 90 يوما.