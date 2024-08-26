هواوي تُطلق برنامجا تدريبيا متميزا للطلبة المتفوقين

أطلقت شركة هواوي الجزائر للاتصالات، أمس الأحد، الطبعة العاشرة من برنامج تنمية المواهب الشابة “بذور المستقبل 2024″، بالجزائر العاصمة.

وحسب بيان للشركة، تعرف هذه الطبعة، مشاركة قياسية لـ50 طالبا من مختلف مؤسسات التعليم العالي والبريد والمواصلات.

وتُعقد نسخة بذور المستقبل 2024 حضوريا بالإضافة إلى مداخلات عبر الإنترنت من قبل خبراء جزائريين وصينيين.

هذا وتم إدراج قائمة من الطلبة المتميزين، في إطار مذكرتي تفاهم بين هواوي الجزائر ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة البريد والمواصلات السلكية و الاسلكية.

وتمت دعوة الطلبة من 40 جامعة ومعهد من مختلف الولايات الجزائرية للمشاركة في البرنامج والبقاء معا بالجزائر العاصمة لدورة تدريبية من 24 إلى 30 من شهر أوت 2024.

أين سيتم إختيار 20 طالبًا بناءً على اختبار في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للمشاركة في دورة تدريبية مكثفة في الصين نهاية سبتمبر. في حين سيُمثل هؤلاء الطلبة الجزائر في قادم الاستحقاقات والمسابقات العالمية أواخر هذه السنة.

وسيتابع الطلبة، خلال هذه الأيام السبعة من التدريب، العروض التقديمية حول تكنولوجيات هواوي. وجولات افتراضية لمرافق هواوي.

بالإضافة إلى مناقشات تقنية حول الذكاء الإصطناعي، الأمن السيبيراني، حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي. والحوسبة وأمن الحوسبة، البيانات الضخمة. والطاقات المتجددة ودورات التنمية الشخصية والقيادة وكيفية إلقاء العروض الإبتكارية والترويج لها.

وأشار البيان، إلى أن الطلبة سيحضَون بتكوين حول كيفية اجراء نموذج أعمال ومراحل إنشاء شركة ناشئة. ويأتي ذلك عبر إحتكاكهم وتأطيرهم من طرف بعض من أعضاء اللجنة الوطنية لاعتماد الشركات الناشئة على مستوى وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة.

بالإضافة إلى خبراء من عدة شركاء لشركة هواوي الجزائر كسوناطراك، وجازي. وهذا على غرار الاستفادة من قصص نجاح شركة ناشئة جزائرية.

وبذور المستقبل ، هو مشروع بدأته هواوي منذ عام 2008، ويوفر التدريب والتكوين لطلبة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في جميع أنحاء العالم. بهدف تطوير المواهب المحلية في مجال هذا المجال.

وسمح هذا المشروع لشركة هواوي بالدخول في شراكة مع أكثر من 600 جامعة وساهمت في تكوين أكثر من 20,000 طالب حول العالم.