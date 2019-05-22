“هواوي” يتحدى العوائق ويطلق هواتف جديدة

أطلقت الشركة الصينية العملاقة “هواوي”، سلسلة الهواتف الذكية الجديدة “هونر 20″، في لندن، دون أن تشير إلى قطيعة محتملة مع غوغل.

وقال رئيس علامة هونر التجارية التابعة لهواوي، “جورج تشاو”: “إنه سعيد حقا لرؤية الكثير من الأصدقاء خلال فعالية إطلاق الهواتف”.

وكشفت شركة هواوي عن هواتف “هونر 20 برو”، و”هونر 20″، و”هونر 20 لايت”، والتي ستباع بالتجزئة بأسعار 599 أورو، و499 أورو، و299 أورو، على التوالي.

وتعتمد شركة “هواوي”، وهي ثاني أكبر شركة للهواتف في العالم، هواتفها بنظام التشغيل “أندرويد” من “غوغل”.

لكن وزارة التجارة الأميركية حظرت على الشركة، الأسبوع الماضي، شراء سلع مصنعة في الولايات المتحدة.

مما أثار تساؤلات، بشأن تحديثات برمجيات هواتف الشركة، في المستقبل.

وخففت الولايات المتحدة، أمس الثلاثاء، بشكل مؤقت بعض القيود عن “هواوي”، ومنحتها ترخيصا لشراء سلع أميركية حتى 19 أوت.

مما يعني، أن تحديث تطبيقات لـ”غوغل”، مثل “جيميل” و”يوتيوب”، يمكن أن يستمر حتى ذلك الحين.