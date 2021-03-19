“هوسكورد”:”محرز رابع أفضل لاعب في دورتموند والسيتي هذا الموسم”

نشر موقع “هوسكورد” للأرقام والاحصائيات أمسية اليوم الجمعة ترتيب أفضل اللاعبين هذا الموسم من جانب مانشستر سيتي الإنجليزي وبوروسيا دورتموند الألماني.

قُرعة الدور ربع النهائي لمُنافسة كأس رابطة أبطال أوروبا أوقعت اليوم الجمعة زملاء رياض محرز بالفريق الأصفر الألماني.

“هوسكورد” كشف قائمة أفضل 10 لاعبين في الفريقين في الدوري المحلي وكذا المنافسة الأوروبية خلال الموسم الحالي.

إيرلينغ هالاند تصدر القائمة كأفضل لاعب في الفريقين مُتقدما على كيفين دي بروين صاحب المركز الثاني وسانشو صاحب المركز الثالث.

النجم الدولي الجزائري رياض محرز جاء في المركز الرابع بمُعدل 7.51 خاصة بعد تألقه الكبير في الآونة الآخيرة.