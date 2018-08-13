هوس الجزائريين بمحرز يصل الى إنجلترا!

وصل هوس الجماهير الجزائرية بنجمها، رياض محرز، الى غاية إنجلترا، وهو ماتجلى خلال أول مُباريات “البريميرليغ” بين “مانشستر سيتي” و”آرسنال”.

وظهر أحد مُحبي الجناح الطائر للمنتخب الوطني، وهو يرتدي قميص “السكاي بلوز” أمام مدخل “الإمارات ستاديوم” عشية يوم أمس الأحد.

ولايُعتبر تواجد الجزائريين لتدعيم مُحترفين بالجديد، بل بالأمر الطبيعي في السنوات الماضية، بدليل أن علمنا رفرف في أعظم ملاعب أوروبا.

ويترقب مُحبوا إبن “سارسال” خرجاته القادمة على أحر من الجمر، بغرض الوقوف في صفه في أقوى تجربة له منذ إحترافة.