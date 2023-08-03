هوس باربي يصل إلى النعش!

اكتسح اللون الوردي العالم، بسبب الترند الجديد لفيلم “باربي”، ووصل الهوس بهذا اللون إلى الموت.

حيث بدأت دور الجنائز في المكسيك تقدم توابيت وردية للمعجبين الذين يأملون في أخذ حبهم للدمية معهم إلى القبر.

وقال مقطع ترويجي للتابوت: “يمثل هذا التابوت، بلونه الوردي اللامع المذهل، شرارة وطاقة تلك اللحظات التي لا تنسى التي عاشها”.

وأضاف المقطع: “من أراد أن يدفن بهذا النعش. إنه تذكير بأن قصصنا تستحق أن نتذكرها ونحتفل بها بالألوان والحيوية. أتمنى أن يكون هذا التكريم احتفالا مليئا بالحب والألوان والذكريات التي لا تُنسى”.