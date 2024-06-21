هوس سياسي وإعلامي بالإسلام يضرب فرنسا.. مسجد باريس يخرج عن صمته

منذ عدة أشهر، أعرب المسجد الكبير في باريس عن رفضه للهوس السياسي والإعلامي بالإسلام.

وخلال فترات الانتخابات، يصبح هذا التركيز على الإسلام والمسلمين مثيراً للقلق بشكل خاص. وينخرط السياسيون والصحفيون في تحليل سطحي لما يمليه الإسلام في مواضيع مختلفة.

وأكد مسجد أن الاستغلال المنهجي للإسلام في الخطاب السياسي، وبشكل سلبي في كثير من الأحيان. يجبر المؤسسات الإسلامية على التدخل في النقاش.

ولذلك دعا مسجد باريس القادة السياسيين إلى احترام هذا الالتزام من خلال التركيز على مجالات اختصاصهم.

وقال مسجد باريس “في هذه الأوقات الصعبة، حيث يتم اختبار القيم الإنسانية للجمهورية. ينتشر الخوف وانعدام الثقة بين مواطنينا. وهذا الوضع يؤثر أيضا على المسلمين”.

وأطلق المسجد الكبير في باريس دعوة لرفع مستوى الوعي.

وقال إن المشاركة النشطة فقط، وخاصة من خلال التصويت، هي التي ستسمح لصوت الفرد بأن يُسمع. حيث يتمتع كل مواطن بالقدرة على المساهمة في بناء مجتمع أكثر عدلاً واحترامًا.

وأصر مسجد باريس على احترام مهارات الجميع. داعيا السياسيين إلى التوقف عن الهوس بالإسلام والمسلمين. وأن يركزوا على التحديات الحقيقية التي تواجه المجتمع.