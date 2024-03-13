هوغربيتس يعود ويُحذر.. زلزال مدمر وشيك بقوة 8 درجات!

عاد خبير الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس، بعد غيابه منذ 5 نوفمبر الماضي، ليحذر متابعيه من زلزال مدمر سيضرب الأرض قريبا.

وحذر هوغربيتس في منشور له على حسابه في منصة “إكس”، من زلزال سيحدث في الفترة بين اليوم 13 مارس إلى 17 مارس. مشيرا إلى أن شدته قد تتجاوز 8 درجات.

وكتب إنه يبدأ اليوم الأربعاء، تقارب مثير وفريد من نوعه لاقترانات الكواكب قائلا: “يحدث اقتران الشمس والمشتري وأورانوس كل 14 عاما تقريبا (آخر مرة كانت في سبتمبر 2010). هذه المرة تحدث 4 اقترانات إضافية في نفس الوقت بفضل عطارد والزهرة”.

وحذر من اقترانات حرجة للكواكب، قد ينشأ عنها نشاط زلزالي عنيف قد يصل إلى 8 درجات على مقياس ريشتر.

وأوضح الخبير أن الاقتران الكبير بين الشمس والمشتري وأورانوس في 13 مارس، سيتزامن بشكل فريد مع اقترانات إضافية تشمل عطارد والزهرة وكذلك القمر.

ورجح أن يؤدي هذا المزيج من الاقتران إلى نشاط زلزالي كبير، قد تصل شدته إلى 8 درجات على مقياس ريختر.

وأوضح: “تلك الاقترانات الحرجة ستحدث يومي 12 و13 مارس. وقد يصبح ذلك حرجا للغاية من الناحية الزلزالية على كوكبنا (الأرض)”.

وتسببت تحذيرات هوغربيتس في حالة من الذعر حول العالم، خاصة بعد أن تنبأ عدة مرات بحدوث زلازل أو هزات قبل وقوعها بالفعل. وأبرزها كان الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا في 6 فيفري 2023. وتسبب في سقوط أكثر من 51 ألف قتيل ما بين تركيا وسوريا.