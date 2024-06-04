هوغربيتس يُحذر من نشاط زلزالي قوي بعد يومين!

حذر راصد الزلازل الهولندي، فرانك هوغربيتس، أمس الإثنين، من أن الأرض ستكون في اقترانين يشملان عطارد والزهرة اليوم 4 جوان، مما قد يؤدي إلى نشاط زلزالي كبير.

وقال الخبير، على حسابه “إكس” تويتر سابقا، أن هذا النشاط الزلزالي القوي، سيكون على الأرجح في الفترة ما بين 6 و8 جوان الجاري، بعد ظهور القمر الجديد في 6 جوان.

وأعاد الباحث الهولندي نشر النشرة الفلكية الخاصة بالهيئة البحثية التي يرأسها SSGEOS، حيث أوضح من خلالها تفاصيل توقعاته.

وقال هوغربيتس على الفترة الحالية وإلى يوم 11 جوان: “سيكون لدينا هندسة حرجة في الرابع (اليوم). مشيراً إلى اقترانين متزامنين: الأول هو الأرض وعطارد والمشتري. والثاني هو الزهرة والشمس والأرض، مؤكداً أن ذلك “يعني أننا يجب أن نكون في حالة تأهب قصوى”.

وأضاف: “هناك احتمال حدوث زلزال كبير، حيث إن الاقترانين يحدثان وبينهما أقل من 5 ساعات وهو أمر بالغ الأهمية”.

وأضاف: “نرى أيضًا اقترانين قمريين قادمين، أحدهما مع أورانوس والآخر مع المشتري. وبعد ذلك، سيكون القمر بين الأرض والشمس. ونحن نعلم أن هذا هو القمر الجديد. يحدث ذلك في اليوم السادس (من جوان”.

وعن التوقيت الذي يتوقعه لحدوث النشاط الزلزالي الكبير، قال الباحث الهولندي إنه من الصعب بعض الشيء تقدير ذلك.. لذا، فإن تقديري هو أن الفترة من 6 إلى 7 إلى 8 جوان هي الفترة الأكثر أهمية على الأرجح.

مشيرا إلى أنه يمكن أن يكون هناك هزة كبيرة في حدود الـ7 درجات (على مقياس ريختر).

وأوضح هوغربيتس: “إذا نظرنا إلى النصف الثاني من هذا الإطار الزمني، فسنرى هندسة حرجة. وخاصة هندسة الزاوية اليمنى التي تشمل كوكبي الزهرة وعطارد، وذلك أيام 7 و8 و10 جوان. فلدينا اثنان من الاقترانات الكوكبية. الشمس وعطارد وأورانوس في اليوم التاسع من جوان والشمس وعطارد والمشتري في اليوم العاشر من جوان”.

مشيرا إلى أن هذه الاقترانات الكوكبية في حد ذاتها ليست حرجة للغاية. ويمكن أن تؤدي إلى زيادة النشاط الزلزالي الذي يقترب من 6 درجات لذلك من المحتمل أن نشهد زيادة في النشاط الزلزالي. زلازل أقوى فوق المتوسط في النصف الثاني من هذا الإطار الزمني، حتى اليوم الحادي عشر.