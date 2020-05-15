هوغنون: “أوكيدجا كان من أهم اللاعبين هذا الموسم”

أثنى مدرب نادي ميتز الفرنسي، فنسنت هوغنون، على الموسم الجيد الذي بصم عليه حارسه الدولي الجزائري ألكسندر أوكيدجا، ومساهمته الكبيرة في ضمان الفريق للبقاء.

وصرح فنسنت هوغنون، لموقع “france bleu”: “كان ألكسندر أوكيدجا، ناجحا جدا في النصف الأول من هذا الموسم”.

وأضاف مدرب أفسي ميتز: “بالرغم من أنه في بعض الأحيان لم يظهر بوضوح، إلا أنه لم يرتكب أخطاء كبيرة، ثم تحسن وجعلنا نفوز بالنقاط”.

وتابع فنسنت هوغنون: :هؤلاء هم اللاعبون المهمون للغاية هذا الموسم، لكنني لا أنسى أيضا عمال الظل، الذين ساهموا هم أيضا في ضمان البقاء”.

يذكر أن ألكسندر أوكيدجا، أختير كأفضل لاعب لهذا الموسم، في صفوف ناديه أفي سي ميتز الفرنسي، بعد حصوله على أغلبية الأصوات بنسبة 59%.