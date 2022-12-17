هوغو لويس: “نعرف من هو ميسي ونتطلع لنتيجة إيجابية أمام الأرجنتين”

تحدث حارس مرمى المنتخب الفرنسي، هوغو لويس، عن مباراة نهائي كأس العالم 2022، والتي ستجمعهم بمنتخب الأرجنتين، غدا الأحد.

وصرح لويس، في مؤتمر صحفي: “نعمل على الاستعداد جيدا، والحفاظ على تركيزنا لمباراة النهائي المقررة غدا الأحد”.

كما أضاف: “مباراة الغد تفوق كل التصورات، ومن الصعب اقتصارها على ميسي، فكلا المنتخبين يملكان مجموعة مميزة من اللاعبين”.

وأردف: “نعرف من هو ميسي، وما قدمه لكرة القدم، لكنها مباراة بين منتخبين، وبالنسبة لنا أيا كان من سنواجهه الأمر سواء”.

وتابع هوغو لويس: “هذه المباراة ستكون مميزة وتاريخية لفرنسا، ونتطلع للخروج منها بنتيجة ايجابية”.