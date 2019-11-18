هوفنهايم يدعم بن سبعيني والخضر أمام بوتسوانا

أبدى نادي هوفنهايم الألماني، دعمه للاعبه الدولي الجزائري رامي بن سبعيني، والمنتخب الوطني، في خرجتهم اليوم الإثنين أمام منتخب بوتسوانا.

ونشر نادي هوفنهايم، تغريدة عبر حسابهم الرسمي على “تويتر”، أبدو من خلالها دعمهم لرامي بن سبعيني، ورفاقه في هذه المباراة.

ونشر النادي الألماني، صورة بن سبعيني بقميص الخضر، مرفوقة بتعليق “حظا طيبا لرامي، والخضر”.

وجاءت هذه التغريدة، قبل ساعات قليلة من انطلاق مواجهة الجزائر، أمام منتخب بوتسوانا لحساب الجولة الثانية من تصفيات أمم إفريقيا 2021.