هولندا: إلغاء العديد من الرحلات في أمستردام لهذا السبب

أعلنت سلطات مطار سخيبول بأمستردام في هولندا، عن إلغاء و تأجيل عشرات الرحلات الجوية اليوم السبت، بسبب اضراب مجموعة من العمال، احتجاجا على ظروف العمل والنقص الكبير بأعداد الموظفين.

وفي هذا السياق، تزامن الإضراب من قبل مجموعة من عمال الحقائب التابعين لشركة (كيه إل إم)، في أحد أكثر أيام العام ازدحاما في مركز الطيران الرئيسي، مع اليوم الأول من العطلات المدرسية وسفر العائلات في إجازة لأول مرة منذ رفع قيود فيروس كورونا المستجد في العديد من البلدان.

من جانبه، حذر مطار سخيبول على موقعه الإلكتروني من التأخير والإلغاء ونصح الركاب بالاتصال بشركات الطيران الخاصة بهم للحصول على معلومات بشأن الرحلات الجوية.

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