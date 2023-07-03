هولندا تثمن دور الجزائر وإسهامها في مواجهة أزمة الطاقة في العالم

تلقى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم، مكالمة هاتفية من نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الهولندي، فوبكه هوكسترا.

وحسب بيان وزارة الخارجية، فقد استهل الوزير الهولندي اتصاله بتوجيه التهاني للجزائر على انتخابها عضواً غير دائم بمجلس الأمن، متمنياً لها كل النجاح في إسهامها لتعزيز أداء هذه الهيئة المركزية في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين.

وقد تناول الطرفان بهذه المناسبة واقع العلاقات الجزائرية-الهولندية وآفاق تعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي وتكثيف الحوار السياسي حول القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وفي هذا السياق، ثمن رئيس الدبلوماسية الهولندية دور الجزائر وإسهامها في مواجهة أزمة الطاقة في العالم، بصفتها شريكاً جادا وموثوقاً من قبل الجميع، لا سيما من قبل بلاده التي تتطلع لتقوية التعاون الثنائي في هذا المجال.

ومن جانب آخر، تبادل الطرفان وجهات النظر حول مستجدات الأوضاع في منطقة الساحل الصحراوي، في ظل التحديات التي يفرضها اتساع حدة ونطاق الخطر الإرهابي وما يرتبط به من مختلف أشكال الجريمة الدولية المنظمة، فضلا عن تداعيات التغيرات المناخية.

وفي الختام، اتفق الوزيران على تعزيز التواصل الثنائي على مختلف المستويات، لاسيما في أفق الاستحقاقات المبرمجة لا حقاً بين البلدين.