هولندا تحسم التأهل و تنهي أمال أمريكا في المونديال

أنهى منتخب هولندا آمال منتخب أمريكا بالتأهل إلى الدور المقبل من منافسة مونديال قطر بعد الفوز بثلاثية مقابل واحد.

ونال هولندا أول بطاقة في مجموعته، و في رحلته 50 من المنافسة الأكثر شعبية في العالم.

كما سجل الأهداف كل من كل من المهاجم ديباي و بليند إلى جانب كوويمينريز، التي كانت كافية بحسم بطاقة التأهل.

وقدّم المنتخب الأمريكي مباراة جيّدة إلى ان واقعية المنتخب “الطواحين” رجّحت الفوز لصالحه.

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