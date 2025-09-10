هولندا تحظر دخول الوزيرين “بن غفير” و”سموتريتش” إلى 29 دولة أوروبية

حظرت هولندا دخول وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير والمالية بتسلئيل سموتريتش إلى 29 دولة أوروبية. إثر تسجيلهما في قائمة “شخصيات غير مرغوب فيها”.

ويحرض بن غفير وسموتريتش على العنف بحق الشعب الفلسطيني في أرضه المحتلة. وهما يقودان حزبين يمينيين متطرفين هما “القوة اليهودية” و”الصهيونية الدينية”. على الترتيب يحثان دائما على إبادة الفلسطينيين.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية: “أعلنت هولندا أن الوزيرين بن غفير وسموتريتش لن يسمح لهما بدخول أراضي الدول الـ29 الموقعة على اتفاقية شنغن. بما فيها ألمانيا والنمسا وبولندا وهولندا نفسها”.

ويبلغ عدد دول الإتحاد الأوروبي 27، بينما تضم منطقة شنغن 29 بلدا أوروبيا. وجرى توقيع إتفاقية شنغن عام 1985 ودخلت حيز التنفيذ في 1995. وهي تلغي الرقابة على الحدود بين دولها، لتوفر حرية حركة واسعة داخل المنطقة.

هيئة البث أضافت أن “وزير الخارجية الهولندي كاسبر والدكامب قال إن القرار يأتي بعد تصريحات متكررة للوزيرين تحضّ على العنف ضد الفلسطينيين”.

كما أن هذه التصريحات “تشجّع على توسيع المستوطنات في الضفة الغربية. وتبرّر خطوات تدعو للتطهير العرقي في قطاع غزة”، بحسب ما نسبته الهيئة إلى والدكامب.

هيئة البث تابعت إنه وفقا للوزير الهولندي يتم تسجيل بن غفير وسموتريتش في قائمة “شخصيات غير مرغوب فيها” Persona Non Grata. ما يمنع أي محاولة لدخولهما أراضي دول الاتحاد الأوروبي. وأكدت أن “إجراء هولندا يبرز تصاعد العزلة الدبلوماسية للوزيرين، وتصاعد التوتر بين إسرائيل والدول الغربية”.

كما أن هذا الإجراء “يعكس الاتجاه المتزايد في أوروبا لمواجهة الشخصيات الإسرائيلية التي تعتبر متطرفة في سياساتها تجاه غزة والاستيطان”، بحسب الهيئة.

ولفتت إلى أن “خطوة هولندا تأتي بعد سلسلة من الإجراءات المشابهة اتخذتها دول أخرى خلال الأشهر الأخيرة”.

والثلاثاء، أعلنت إسبانيا حظر دخول بن غفير وسموتريتش إلى أراضيها، غداة استدعاء سفيرتها من إسرائيل للتشاور. واتهمت تل أبيب مدريد بـ”معاداة السامية”، وقررت منع دخول وزيرتين إسبانيتين إلى إسرائيل.