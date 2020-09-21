هولندا ترفض إستقبال الخضر وهذه هي وجهة أبطال إفريقيا أكتوبر القادم

رفضت هولندا، إستقبال التربص القادم للمنتخب الوطني، على أراضيها تخوفا من تفشي فيروس كورونا على أراضيها.

وكشف موقع “الأسود غير المروضة” الكاميروني، بأن إتحادية بلده وفي إطار مُفاوضاتها لإقامة ودية مع الخضر، تحصلت على هذه المعلومة.

وأوضح ذات المصدر، بأن مُحاربي الصحراء، سيجرون تجمعهم شهر أكتوبر القادم، في النمسا بنسبة كبيرة.

يُذكر بأن هولندا، كان قد أعلمت الطرف الكاميروني، برفضها إستقبال اللاعبين القادمين من فرنسا، التي تعبر بؤرة كورونا في أوروبا.

ويبدو بأن ذات التبرير مُنح للطرف الجزائري، خاصة وأن معظم لاعبيه إما ينشطون أو ينتقلون في سفرياتهم عبر الأراضي الفرنسية.