هولندا تسحب البرتقال المغربي من أسواقها بعد اكتشاف مادة خطيرة!

سحبت دولة هولندا، البرتقال المغربي من أسواقها، بعد اكتشاف استعمال مبيد حشري ممنوع من طرف الاتحاد الأوروبي.

وحسب موقع “الصحيفة”، منعت هولندا توزيع كميات من البرتقال المغربي على الأسواق الكبرى في هولندا بعد وصول الشحنات بالفعل إلى هذا البلد.

كما جاء هذا الإجراء، بعدما ضبط نظام الإنذار السريع للأغذية المعمول به في دول الاتحاد، نسبا عالية من “الكلوربيريفوس” بدرجة أعلى من الحد الأعلى للمستوى الآمن.

ووفق ما أكدته تقارير متخصصة في المجال الزراعي، رصد نظام الإنذار السريع للأغذية والأعلاف نسبة 0,017 غرام في الكيلوغرام من مادة “الكلوربيريفوس”. في شحنة البرتقال المغربي المستوردة من طرف هولندا.

كما تستخدم مادة “الكلوربيريفوس” في بعض المبيدات الحشرية المستعملة في المجال الفلاحي.

وهو ما دفع سلطات أمستردام قبل أيام لسحب الكميات من التداول في الأسواق. بعدما كان من المفترض أن توجه إلى المساحات التجارية الكبرى.

حيث إن النسبة الآمنة المسموح بها لا يجب أن تتجاوز 0,01 غرام في الكيلوغرام.

كما أن الاتحاد الأوروبي كان قد حسم قراره بمنع استخدام مبيدات “الكلوربيريفوس” في رش الخضر والفواكه بتاريخ 6 ديسمبر 2019.

وجاء ذلك، تبعا لعدة توصيات من باحثين تابعين لهيئات الأمم المتحدة بذلك. بعدما كان في السابق يسمح باستخدامه في حدود 0,027 غرام في الكيلوغرام.

كما كانت منظمة الصحة العالمية بدورها قد صنفت المادة المذكورة من ضمن المواد الخطرة على الإنسان في تقرير صدر سنة 2009.

أما في 2012 فأكدت دراسة قام بها باحثون أمريكيون أن هذه المادة تؤثر بشكل كبير على الأطفال. إذ يمكن أن تؤدي إلى حدوث تغييرات في هيكل الدماغ. كما قد تتسبب في التأثير سلبا على قدراتهم المعرفية والسلوكية.