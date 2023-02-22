هولندا تطلق منحا دراسية جديدة للجزائريين

فتحت سفارة هولندا في الجزائر باب التسجيل في برنامج منح MSP للمهنيين الجزائريين الذين تقل أعمارهم عن 45 عامًا.

في الواقع ، يوفر هذا البرنامج إمكانية التدريب في مختلف مجالات النشاط، في المؤسسات التعليمية الهولندية.

هذه المنح الدراسية قصيرة الأجل، التي تقدمها وزارة الخارجية الهولندية وتديرها NUFFIC. مخصصة للجزائريين الراغبين في التدريب في الزراعة والعلوم البيطرية وصيد الأسماك والبيئة المستدامة. ولكن أيضًا في الصحافة والقانون والطاقات المتجددة.

وأبلغت سفارة هولندا في الجزائر أن آخر موعد لتقديم الطلبات محدد في 24 مارس الساعة 4 مساءً.

ويقدم هذا البرنامج حوالي 20 منحة دراسية سنويًا للمهنيين الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و 45. الذين يعيشون ويعملون في الجزائر، للاستفادة من هذه المنح الدراسية ، يجب عليهم إثبات مستوى معين من إتقان اللغة الإنجليزية.

بالإضافة إلى ذلك ، يجب على المرشحين أيضًا تقديم ملف تعريف يتوافق مع الحقول المقدمة في إطار المنح الدراسية.

ويشجع البرنامج النساء بشكل خاص على التقدم من خلال تقديم 50٪ من جميع المنح الدراسية المخصصة للنساء.

في هذا السياق، يجب على المرشحين تقديم طلباتهم على مرحلتين عبر IHE Delft أو عبر عنوان بريدهم الإلكتروني: [email protected]

وسيتلقى المتقدمون الناجحون بريدًا إلكترونيًا يتضمن رابطًا للتقدم بطلب للحصول على منحة MSP. على وجه الخصوص عبر نظام Nuffic.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور