هولندا تعلن عن فتح برنامج المنح الدراسية للجزائريين

أعلنت سفارة هولندا لدى الجزائر، اليوم الثلاثاء، عن فتح برنامج المنح الدراسية MSP لتقديم الطلبات.

ودعت السفارة المهنيين الجزائريين الشباب المهتمين بمنحة قصيرة الأجل في مختلف التخصصات. بما في ذلك الهندسة الزراعية وإدارة الموارد المائية والصيد والبيئة والتنمية المستدامة . والصحافة والطاقات المتجددة إلى التقدم بطلب الترشح والتسجيل عبر الإنترنت.

ويقدم برنامج MENA للمنح الدراسية فرص تدريب لصناع التأثير المحترفين الجزائريين الذين تقل أعمارهم عن 45 عامًا. في مؤسسات التعليم الهولندية في هولندا.

ويتم تقديم هذه المنحة من قبل وزارة الخارجية الهولندية كجزء من برنامج Shiraka وتديرها Nuffic.

ويُمنح عدد محدود من حوالي 20 منحة دراسية سنويًا للمهنيين من الإناث والذكور الذين يبدوت رغبتهم الشديدة في الدراسة. وتتراوح أعمارهم بين 20 و45 سنة، مع شرط إتقانهم اللغة الإنجليزية.

بالإضافة إلى ذلك، يشترط للتقدم في طلب المنحة العمل في أحد المجالات ذات الأولوية الملائمة. استخدام ونقل المعارف وخبراتهم في المنظمة التي يعملون لديهم بعد التدريب.

أما عن مجالات الأولوية فيجب على المترشح أن يعمل ضمن السلامة والأمن، ريادة الشباب، الصحافة، حقوق الانسان. طاقة متجددة، البنية التحتية (البحرية)، ادارة المياه، البيئة وإدارة النفايات، الزراعة / تصنيع الألبان والأغذية، تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

كما يشترط الحصول على بيان صاحب العمل، موقع من قبل المعني بالأمر ومن قبل صاحب العمل. حيث يمضي صاحب العمل الخاص بالمترشح على دعم طلبك. وأنه يمكن لك مشاركة المعرفة والخبرة التي اكتسبتها في هولندا بمجرد عودتك إلى الجزائر.

إما إذا كان المترشح موظفًا حكوميًا في الجزائر، فهو بحاجة إلى بيان حكومي موقع. هذا يشهد على دعم الحكومة الجزائرية لتطبيق MSP الخاص به.

أما للتقدم لإحدى الدورات يجب أن يعمل المترشح ضمن المواضيع ذات الأولوية للجزائر.

ويشجع البرنامج النساء بشكل خاص على التقدم بطلب للحصول على منحة دراسية. 50٪ من جميع المنح الدراسية في كل بلد محجوزة للنساء.