هولندا تفوز أمام تركيا وتصطدم بإنجلترا في نصف نهائي اليورو

تأهل منتخب هولندا إلى الدور نصف النهائي من منافسة اليورو على حساب منتخب تركيا بعد الفوز أمامه بهدفين مقابل هدف.

ويصطدم منتخب “الطواحين” بمنتخب إنجلترا في نصف نهائي كأس أمام أوروبا، في لقاء ناري.

كما عرفت المباراة التي جرت بألمانيا حضور رئيس تركيا الطيب رجب أردوغان.

وفي حالة فوز هولندا في اللقاء المقبل أمام إنجلترا، ستصطدم بالفائز بين منتخب إسبانيا و فرنسا في النهائي الكبير.

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