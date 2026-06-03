هولندا تكشف عن تشكيلتها الأساسية لمواجهة “الخُضر”

أعلن مدرب منتخب هولندا عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض المواجهة الودية أمام المنتخب الوطني. في لقاء يندرج ضمن استعدادات المنتخبين نهائيات كأس العالم 2026.

وشهدت تشكيلة منتخب “الطواحين” حضور أبرز النجوم، يتقدمهم القائد فيرجيل فان دايك في محور الدفاع، إلى جانب فرينكي دي يونغ في وسط الميدان. بينما يقود الخط الأمامي كلٌّ من ممفيس ديباي وكودي جاكبو.

وجاءت التشكيلة الأساسية لمنتخب “الطواحين” على النحو التالي:

الحارس: فيربروغن

الدفاع: فان دايك، فان هيك، غرافنبرغ

الوسط: جاكبو، ويفر، ريندرز، فان دي فين

الهجوم: مالين، دي يونغ، سومرفيل

ويسعى المنتخب الهولندي إلى الظهور بوجه قوي أمام “الخُضر”، قبل دخول غمار نهائيات كأس العالم.