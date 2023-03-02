هولندا.. تمديد آجال التسجيل في المنح الدراسية للطلبة الجزائريين

أعلنت سفارة هولندا في الجزائر عن إطلاق التسجيلات في برنامج المنح الدراسية MSP .

كما دعت سفارة هولندا المهنيين الجزائريين الشباب المهتمين بمنحة قصيرة الأجل في مختلف التخصصات إلى تقديم طلباتهم.

في حين، أشارت السفارة ذاتها، إلى أن آخر أجل للتسجيل هو 30 مارس من السنة الجارية.

هذه المنح الدراسية قصيرة الأجل، التي تقدمها وزارة الخارجية الهولندية وتديرها NUFFIC. مخصصة للجزائريين الراغبين في التدريب في الزراعة والعلوم البيطرية وصيد الأسماك والبيئة المستدامة. ولكن أيضًا في الصحافة والقانون والطاقات المتجددة.

ويقدم هذا البرنامج حوالي 20 منحة دراسية سنويًا للمهنيين الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و 45. الذين يعيشون ويعملون في الجزائر، للاستفادة من هذه المنح الدراسية ، يجب عليهم إثبات مستوى معين من إتقان اللغة الإنجليزية.

بالإضافة إلى ذلك ، يجب على المرشحين أيضًا تقديم ملف تعريف يتوافق مع الحقول المقدمة في إطار المنح الدراسية.

ويشجع البرنامج النساء بشكل خاص على التقدم من خلال تقديم 50٪ من جميع المنح الدراسية المخصصة للنساء.

في هذا السياق، يجب على المرشحين تقديم طلباتهم على مرحلتين عبر IHE Delft أو عبر عنوان بريدهم الإلكتروني: [email protected]

وسيتلقى المتقدمون الناجحون بريدًا إلكترونيًا يتضمن رابطًا للتقدم بطلب للحصول على منحة MSP. على وجه الخصوص عبر نظام Nuffic.

ومن جهتها، أعلنت السفارة الإيطالية في الجزائر، عن فتح المنح الدراسية التي تروج لها مؤسسة “ماما صوفيا”، تخليدا لذكرى السفير لوكا أتاناسيو. وهذا بهدف تعزيز التعليم العالي ومعرفة اللغة الإيطالية.

‎كما أوضحت السفارة الإيطالية، أن أمام 43 طالبًا أجنبيًا فرصة لحضور إحدى الدورات الـ62 للحصول على درجة البكالوريوس والماجستير. وهذا لمدة ثلاث سنوات في جامعة الاتصالات عن بعد eCampus للعام الدراسي 2023-2024.

‎وتستهدف المنح الدراسية المواطنين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 35 عامًا من 12 دولة مختارة. على غرار الجزائر، أفغانستان، ألبانيا، إثيوبيا، ليبيا، المغرب، نيجيريا، جمهورية الكونغو، الصومال، تونس.