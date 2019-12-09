هولندا تُحارب مُخدِّرًا خاصًا

تخطط هولندا للشروع في محاربة إدمان جديد يعرف إنتشارًا كبيرًا بين الشباب الهولندي.

وتتأهب الحكومة الهولندية، لإدراج “أكسيد النيتروس” المعروف بـ”غاز الضحك” في اللائحة السوداء للمخدرات الممنوعة.

وفي خطاب للبرلمان، اليوم الاثنين، قال بول بلوكهوس، نائب وزير الصحة: “الإستخدام الترفيهي لغاز الضحك أصبح مشكلة، وبالتالي فقانون الأفيون هو السبيل الصحيح لمعالجة ذلك”.

فيما سيظل إستخدام الغاز من طرف أطباء الأسنان كمسكن للألم وبعض مصنعي الأغذية في معلبات الكريمة المخفوقة، مسموحا به.

ويؤدي الغاز عند إستنشاقه لفترة وجيزة من الإبتهاج، وكان إستخدامه يُعتبر غير ضار.

وتعليقًا على أضرار غاز الضحك، قال بلوكهوس إنّه إضافة لخطر تعرض من يستنشقه لفقدان الوعي والسقوط أو التعرض لحادث مروري، فإنّ إستخدامه أيضًا قد يتسبب “تضرر المخ”.

ويعرف عن “غاز الضحك” أو “أكسيد النيتروس”، أنّه يتمتع بالقدرة على تغيير الحالة المزاجية للإنسان، كما أنّه مخدر طبي.