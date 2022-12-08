هولندا تُشيد بجهود الشرطة الجزائرية في حماية المرأة من العنف

أشادت سفيرة مملكة هولندا بالجزائر، Janna van der Velde، بجهود مصالح الشرطة في حماية المرأة من أشكال العنف.

وجاء ذلك، خلال زيارة السفيرة إلى مقر مديرية الشرطة القضائية للأمن الوطني، يوم الثلاثاء الماضي.

وحسب بيان للشرطة الجزائرية، عبرت ضيفة الأمن الوطني، عن إعجابها بالمقاربة العملياتية التي تنتهجها المديرية العامة للأمن الوطني في هذا الميدان.

موضوع العرض الذي قدمته لها رئيسة مصلحة التكوين المتخصص بمديرية #الشرطة_القضائية، مراقب الشرطة خيرة مسعودان.

كما أعربت سفيرة مملكة هولندا بالجزائر بهذه المناسبة، عن إستعداد بلدها لتعزيز سبل التعاون الشرطي. لا سيما في مجال مكافحة كل أشكال العنف ضد المرأة.