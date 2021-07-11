هولندا: عودة العمل بالإجراءات الاحترازية لاحتواء كورونا بعد ارتفاع الإصابات

أعادت الحكومة الهولندية العمل ببعض الإجراءات لاحتواء فيروس كوفيد-19 بعد الارتفاع الكبير في حالات الإصابة الجديدة، خاصة بين الشباب.

وقال رئيس الوزراء الهولندي مارك روته. إن المقاهي والمطاعم يجب أن تغلق أبوابها في منتصف الليل مرة أخرى اعتبارا من اليوم. ويستمر هذا الأمر في جزء كبير من الصيف.

وسيتم إلغاء المهرجانات، حيث ستقتصر التجمعات العامة الكبيرة على مجموعات أصغر. وعلاوة على عمليات الإغلاق، سيتم أيضا إعادة العمل بإجراءات التباعد الاجتماعي. وأشار إلى أنه بسبب متغير دلتا، فإن الإصابات تتزايد بسرعة كبيرة.