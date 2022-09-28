هولندا مهتمة بتعميق التعاون الفلاحي مع الجزائر

أكدت سفيرة مملكة هولندا في الجزائر جانا فان دير فيلدي، عن اهتمام بلادها بتعميق التعاون الفلاحي مع الجزائر.

وفي هذا السياق، أبرزت السفيرة أنه تمت تقوية العلاقات بين البلدين في المجال الفلاحي، خاصة في السنوات القليلة الماضية،

من خلال برامج التعاون في مجالات استراتيجية على غرار بذور البطاطس والخضروات وتربية الأبقار والدواجن.

كما أشارت الى أن جامعة “فاغينينغين” الفلاحية بهولندا التي تحضر الصالون الدولي للفلاحة بمستغانم “موستا إكسبو” أن لديها عدة مشاريع في الجزائر،

على غرار تطوير بيت بلاستيكي ذكي لإنتاج الخضروات في المحيط الحضري وشبه الحضري.

بالمقابل ذكرت فان دير فيلدي أن هولندا تعمل مع الجزائر على تطوير شعب فلاحية أخرى وتبادل المعارف والتجارب،

خاصة فيما يتعلق بتأثيرات التغيرات المناخية، كالجفاف وتآكل التربة والاستعمال العقلاني والمستدام للمصادر الطبيعية كالمياه والطاقة.

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