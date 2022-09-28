هولندا مهتمة بتعميق التعاون الفلاحي مع الجزائر
أكدت سفيرة مملكة هولندا في الجزائر جانا فان دير فيلدي، عن اهتمام بلادها بتعميق التعاون الفلاحي مع الجزائر.
وفي هذا السياق، أبرزت السفيرة أنه تمت تقوية العلاقات بين البلدين في المجال الفلاحي، خاصة في السنوات القليلة الماضية،
من خلال برامج التعاون في مجالات استراتيجية على غرار بذور البطاطس والخضروات وتربية الأبقار والدواجن.
كما أشارت الى أن جامعة “فاغينينغين” الفلاحية بهولندا التي تحضر الصالون الدولي للفلاحة بمستغانم “موستا إكسبو” أن لديها عدة مشاريع في الجزائر،
على غرار تطوير بيت بلاستيكي ذكي لإنتاج الخضروات في المحيط الحضري وشبه الحضري.
بالمقابل ذكرت فان دير فيلدي أن هولندا تعمل مع الجزائر على تطوير شعب فلاحية أخرى وتبادل المعارف والتجارب،
خاصة فيما يتعلق بتأثيرات التغيرات المناخية، كالجفاف وتآكل التربة والاستعمال العقلاني والمستدام للمصادر الطبيعية كالمياه والطاقة.
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وفد هام من وزارة الفلاحة يزور هولندا
كما أفادت وكالة الأنباء الجزائرية، بأن وفد هام من وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، أجرى زيارة إلى هولندا
دامت من 31 أوت إلى 3 سبتمبر الجاري. وذلك في إطار بعثة اقتصادية في المجال الفلاحي.
وفي هذا السياق، أوضحت وكالة الأنباء الجزائرية، بأن هذه الزيارة التي تأتي طبقا لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون في مجال الدبلوماسية الاقتصادية.
وفي إطار أعمال سفارة الجزائر بمدينة لاهاي، تهدف إلى تعزيز علاقات التعاون مع البلد المضيف، وتشكلت البعثة من إطارات بالوزارة الوصية والغرفة الوطنية للفلاحة.
وغرف الفلاحة ببعض الولايات والمعهد الوطني للعلوم الفلاحية، وفلاحين ومتعاملين في ذات القطاع، ينشطون في مختلف الشعب الفلاحية مثل البستنة وزراعة الزهور وانتاج الحليب.
وتمثلت المهمة الأساسية لهذا الوفد في اقامة علاقات أعمال والشراكة مع نظرائهم الهولنديين وتبادل الخبرات ونقل المهارات الهولندية في مختلف شعب الفلاحة.
كما أجرى الوفد الجزائري خلال هذه الزيارة جملة من اللقاءات مع مسؤولي وزارة الشؤون الخارجية ووزارة الطبيعة وجودة أغذية،
اضافة إلى زيارات ميدانية إلى عديد الشركات الهولندية.