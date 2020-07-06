هو الأكبر من نوعه في العالم .. فتح أول مستشفى لعلاج الإبل في السعودية

تم اليوم الإثنين، إفتتاح أول مستشفى متخصص في علاج الإبل بالسعودية.

وينتظر أن يكون هذا المستشفى، أكبر مركز صحي بيطري متخصص بعلاج الإبل في العالم.

وحضر حفل الافتتاح، أمير منطقة القصيم، فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز، ومسؤولون حكوميون.

ويقع المستشفى شرق مدينة بريدة التابعة لمنطقة القصيم، وهو مملوك لشركة خاصة.

وتبلغ الطاقة الاستيعابية للمستشفى الجديد، 4000 مطية، ومقام على مساحة تبلغ 70 ألف متر مربع.

وجاء في تغريدة لإمارة القصيم في تغريدة على “تويتر”، إن مستشفى الأبل سيساهم على تطور إنتاج وعلاج الإبل وسيحقق كافة التوجهات الخادمة للملاك عبر تقديم الخدمات وتعزيز كافة النواحي الاقتصادية.