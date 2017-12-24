هيئة الأرصاد البريطانية: إرتفاع درجة حرارة الأرض في 2018

قال مكتب الأرصاد الجوية البريطانية، إن متوسط درجات حرارة العالم سيرتفع مجددا العام المقبل.

غير أنه من المستبعد أن يسجل مستوى قياسيا جديدا نتيجة التأثير الملطف لظاهرة النينيا المناخية في المحيط الهادي.

ومن المتوقع أن يكون متوسط الزيادة في درجة حرارة العالم في 2018 بين 0.88 و1.12 درجة مئوية.

وقال آدم سكيف رئيس قسم التوقعات طويلة المدى في المكتب في بيان له، “أن سنة 2018 شديدة الحرارة عالميا.

لكن من المستبعد أن يتجاوز المستوى القياسي المسجل في 2016.

وفي الشهر الماضي قالت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، أن العام المقبل سيكون أحد أحر ثلاثة أعوام على الإطلاق.

لكنه سيكون اقل حرارة بعض الشيء من المستوى القياسي المسجل في 2016، وسيكون تقريبا في نفس مستوى عام 2015.