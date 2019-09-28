هيئة الإنتخابات التونسية.. وضع القروي يهدد شرعية النتائج

حذرت الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات في تونس، من مشكلة قد تنجم عن استمرار حبس المرشح نبيل القروي، وهو ما يمكن أن يؤثر على شرعية الإنتخابات.

وقال رئيس الهيئة، نبيل بفون، أمس الجمعة: “إن الهيئة أمام معضلة كبيرة بخصوص وضع المترشح للدور الثاني، نبيل القروي”.

وحسب موقع “سكاي نيوز العربية”، أعرب رئيس الهيئة، عن قلقه من أن يكون هناك طعن في سلامة العملية الإنتخابية إذا تواصل حبس القروي.

وطالب نبيل بفون، مرة أخرى، السلطات القضائية بتونس، إعطاء القروي حقه في القيام بحملته الإنتخابية من خارج السجن.

واعتقل نبيل القروي، في 23 أوت الماضي، ورغم ذلك وصل إلى الجولة الثانية من الإنتخابات التونسية برفقة قيس سعيد.