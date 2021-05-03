هيئة الحرمين تنشر صورا مذهلة للحجر الأسود بتقنية “فوكس ستاك بانوراما”

أعلنت رئاسة شؤون الحرمين، ليلة الأحد الاثنين، عن توثيق الحجر الأسود بتقنية “فوكس ستاك بانوراما”.

وذكرت رئاسة شؤون الحرمين في سلسلة من التغريدات على “تويتر” ليلة أمس، أن تقنية “فوكس ستاك بانوراما” يتم فيها تجميع الصور بوضوح مختلف، حتى تنتج صورة واحدة بأكبر دقة للحجر الأسود.

وأوضحت أن التصوير كان لمدة 7 ساعات بعدد صور 1050 “فوكس ستاك بانوراما”، وكانت دقة الصورة 49 ألف ميغا بكسل ومدة المعالجة كانت أكثر من 50 ساعة عمل.

والحجر الأسود هو نقطة بداية الطواف ومنتهاه حول الكعبة المشرفة، وله شكل بيضاوي ولونه أسود مائل إلى الحمرة وقطره 30 سم ويقع في الركن الجنوبي الشرقي للكعبة المشرفة من الخارج.

وجاء في كتب السيرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم، حين كان في الخامسة والثلاثين من عمره ،

أرادت قريش إعادة بناء الكعبة.

فحصل خلاف أيُّهم يكون له فخر وضع الحجر الأسود في مكانه، حتى كادت الحرب تنشب بينهم بسبب من ذلك.

وأخيراً جاء الاتفاق على أن يحكّموا فيما بينهم أول من يدخل من باب الصَّفا، فلما رأوا محمداً أول من دخل قالوا: “هذا الأمين رضينا بحكمه.