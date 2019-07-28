هيئة الحوار تدعو حمروش والابراهيمي وبوشاشي للانضمام إليها

دعت الهيئة الوطنية للوساطة والحوار الوطني، 23 شخصية، من بينها طالب الإبراهيمي وحمروش وبن بيتور، للانضمام إلى صفوفها.

وقالت الهيئة في ثاني بيان لها أصدرته اليوم إنها قررت استجابة لرغبة الحراك الشعبي في جمعته الـ23، وبهدف ضمان إنجاح الحوار الوطني، دعوة العديد من الشخصيات، بعضها ذات بعد وطني، للانضمام لصفوفها والعمل سويا لإيجاد حلول ومخارج للأزمة الراهن.

وتضمنت قائمة المدعوين من طرف هيئة كريم يونس أسماء مولود حمروش، وأحمد طالب الإبراهيمي، وأحمد بن بيتور، إلى جانب المجاهدتين جميلة بوحيرد وظريفة بن مهيدي، بالإضافة إلى الحقوقي والمحامي مصطفى بوشاشي.

وهذه قائمة 23 شخصية التي دعتهم لجنة الحوار الإنضمام إليها: