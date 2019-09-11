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هيئة الحوار تطلب من نقابات المحامين تعيين ممثلين في السلطة المستقلة للانتخابات

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هيئة الحوار تطلب من نقابات المحامين تعيين ممثلين في السلطة المستقلة للانتخابات
بقلم ياسين.ع

طلبت هيئة الوساطة والحوار التي يقودها كريم يونس، من اتحاد منظمات المحامين، تعيين ممثلين إثنين منه، لعضوية السلطة المستقلة للانتخابات.

ووجه اتحاد منظمات المحامين ارسالية لنقابات المحامين بكافة مناطق الوطن، تقول فيها أنها تلقت طلبا من هيئة الحوار للمشاركة في السلطة المستقلة للإنتخابات.
وحسب قيادة منظمات المحامين، فإن نصيب تمثيل أصحاب الجبة السوداء في السلطة المستقلة سيكون بمحاميين اثنين.
وقال رئيس اتحاد منظمات المحامين في مراسلته لزملائه، أنه تقرر عقد اجتماع لمجلس اتحاد المحامين يوم السبت القادم.
وسيركز الاجتماع على مناقشة مسألة المشاركة في السلطة المستقلة للانتخابات، إلى جانب كيفية اختيار الممثلين.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=698677

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