هيئة الحوار: تفسير المادة 7 و8 هو توجه الشعب لصناديق الإقتراع لإختيار ممثليه

طالب أعضاء هيئة الحوار والوساطة، اليوم الخميس، بالعودة للدستور، لأجل تطبيق المادتين 7 و8، والتي تعطي القرار للشعب، لإختيار ممثليه، بالتوجه لصناديق الإقتراع.

وأضاف أعضاء اللجنة، خلال ندوتهم الصحفية، اليوم الخميس، أن دورهم يتمثل في الإستماع للشعب، وتدوين مطالبه، والتي سترفع للندوة الوطنية.

وأكد أعضاء اللجنة، أن الإنتخابات الرئاسية الجزائرية، تتمتع بالديمقراطية، وتتوفر على شروط، منها السن القانوني للإنتخاب، والجنسية الجزائرية.

وأضاف أعضاء اللجنة، أن الديمقراطية، هي التي دفعت بهم للمطالبة بالإنتخابات، لإختيار رئيس الجمهورية الممثل للشعب، وتجسيد الوحدة الوطنية.