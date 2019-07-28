هيئة الحوار: على السلطات تسريع تطبيق إجراءات التهدئة.. وسنعقد ندوة تكون قراراتها ملزمة للسلطات

دعت الهيئة الوطنية للوساطة والحوار التي يقودها كريم يونس السلطات العمومية للاستجابة لما تم الاتفاق عليه بشأن إجراءات التهدئة والتطمين.

وقالت الهيئة في بيان لها أصدرته اليوم، مباشرة بعد اجتماعها الأول إثر الإعلان عن ميلادها.

إنها تدعو السلطات العمومية لضرورة الإستجابة السريعة لما تم الإتفاق عليه بخصوص إجراءات التهدئة والتطمين.

وأوضحت الهيئة التي باتت تعرف باسم هيئة الستة، أنها قررت توسيع عضويتها، بحيث تم ضم شاب من شباب الحراك إلى صفوفها.

وحسب نفس المصدر ،فإن الشاب محمد ياسين بوخنيفر، قد جرى ضمه لعضوية الهيئة، ليصبح عدد أعضائها سبعة.

وقال بيان الهيئة إن هذه الأخيرة هي لجنة غير حكومية لا تقوم على الإقصاء، وأنها “تتكون من شخصيات مستقلة عن الدولة وعن جميع أجهزتها وكذا الحراك”.

مضيفة أن الهدف الأساسي لعملها هو التشاور والإتصال والحوار مع فعاليات المجتمع المدني، والأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية وشباب وناشطي الحراك من مختلف الولايات.

وقالت الهيئة إنها ستقوم بعد الانتهاء من جولات الحوار بوضع مسودة للمقترحات المقدمة لها، ويمكنها بالقيام بوساطات لتقريب وجهات النظر والتوفيق بينها.

وسيتم إعداد المقترحات النهائية بعد عقد ندوة حوار وطنية سيدة، تنتهي بقرارات ملزمة لجميع السلطات العمومية.