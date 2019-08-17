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هيئة الحوار: “مطلب رحيل رئيس الدولة مخالف للدستور”

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هيئة الحوار: “مطلب رحيل رئيس الدولة مخالف للدستور”
بقلم نسرين محفوف

قال عضو هيئة الوساطة والحوار، عامر بلحيمر، إن مطلب رحيل رئيس الدولة غير منطقي ومخالف للدستور.

وأوضح في ندوة صحفية للهيئة، أن هذا المطلب غير منطقي، وعواقبه وخيمة، حيث سيدخل البلاد في فراغ مؤسساتي خطير.

وحذر بلحيمر من الذهاب نحو فراغ مؤسساتي، مشيرا أن فتوى المجلس الدستوري كانت واضحة.

وأشار أن تنصيب رئيس الدولة، جاء دستوريا، واستمرار للمادة 102، تفاديا للمخاطر التي تحوم بالبلاد، مشيرا أن تطبيق المادة 7و 8  لا يمر عمليا الإ عبر صندوق الاقتراع.

وأفاد بلحيمر أنه لن يكون للولاة أي دور في الانتخابات القادمة.

وجدد بلحيمر التذكير على أن الأولوية إجراء انتخابات رئاسية في أقرب وقت ولو لعهدة انتقالية واحدة.


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