هيئة الدفاع تستأنف أمر إيداع المتهم “محمد الأمين بلغيث” الحبس

إستأنفت هيئة دفاع المتهم الموقوف “محمد الأمين بلغيث” أمر قاضي التحقيق المفضي إلى إيداع المتهم رهن الحبس المؤقت. الذي أصدرته محكمة الدار البيضاء السبت المنصرم من الأسبوع الجاري.

وفي قضية الحال تأسست كوكبة من المحامين بمنظمة نقابة المحامين بالعاصمة، في حق المتهم للدفاع عليه. خلال مجريات المحاكمة ومرافقة المتهم خلال مجريات التحقيق القضائي التي لا تزال مستمرة.

وأوردت مصادر مطلعة بملف القضية، أن هيئة الدفاع ستتقدم أمام غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الجزائر. للمرافعة في حق المتهم “محمد الأمين بلغيث”، استئنافا لأمر الإيداع وتقديم طلبات الإفراج عن المتهم أو إبقائه تحت الرقابة القضائية.

وقائع القضية

وبالرجوع إلى تفاصيل القضية، فإن المتهم الموقوف المؤرخ الجزائري “محمد بلغيث” ، وعقب تصريحاته المثيرة للجدل، جاءت في حوار متلفز بثه تلفزيون ” سكاي نيوز عربية ” الأسبوع الفارط. التي تضمنت إساءة مباشرة للهوية الوطنية. بالإضافة كذلك إلى التشكيك في ثوابت الأمة الجزائرية. وهي التصريحات التي زلزلت مواقع التواصل الاجتماعي في ظرف وجيز من اطلاقها. كما وضعت “محمد أمين بلغيث” في موقع المتهم.

وعلى إثره فتحت نيابة الجمهورية لدى محكمة الدار البيضاء تحقيقا في قضية الحال، ليتم متابعة المتهم قضائيا بتهم اكتست طابعا جنائيا.

وفي إطار التحقيق تم متابعة” محمد الأمين بلغيث” بجناية القيام بفعل يستهدف الوحدة الوطنية بواسطة عمل غرضه الاعتداء على رموز الأمة والجمهورية جنحة المساس بسلامة وحدة الوطن. وجنحة نشر خطاب الكراهية والتمييز عن طريق تكنولوجيات الإعلام الاتصال.

وتزامن تقديم المتهم أمام العدالة صدور بيان صحفي تضمن مايلي: “عملاً بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية. تعلم نيابة الجمهورية لدى محكمة الدار البيضاء الرأي العام، أنه بتاريخ 01 ماي 2025، و بعد تداول مقطع فيديو بمنصات التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، يتعلق بحوار تلفزيوني جمع بين صحفية قناة تسمى سكاي نيوز عربية. والمدعو بلغيث محمد الأمين، والذي صرح فيه أن الأمازيغية هي مشروع صهيوني فرنسي.

وباعتبار أن ذلك يشكل انتهاكا للمبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري المكرسة بموجب الدستور. وتعديا على مكون أساسي للهوية الوطنية، ومساسا صارخا بالوحدة الوطنية ورموز وثوابت الأمة. فقد أمرت نيابة الجمهورية بفتح تحقيق ابتدائي وتوقيف المشتبه فيه.

كما تم بتاريخ 03 ماي 2025، تقديم المشتبه فيه أمام النيابة. بعد استجواب المتهم من طرف قاضي التحقيق أصدر أمرا بإيداعه الحبس المؤقت.