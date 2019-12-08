هيئة الدفاع عن معزوز تلتمس البراءة من تهمة تبيض الأموال لموكلها

قالت هيئة الدفاع عن المتهم معزوز أنه لم يقحم افراد عائلته في نشاطه التجاري وانه أول مستورد من الصين وله مصانع منذ 1987 للمبيدات و التجهيزات الكهربائية ومصانع تكرير السكر.

وقالي المحامي الأول لعزوز: موكلي لا يمتلك اي شركات أو عقارات أو إستثمارات خارج الوطن.

وأردف ان ماجاء في محاضر الضبطية القضائية ليس فيه أي دليل للعدالة خاصة في جنحة تبييض الاموال.

وقال ان زوجة معزوز إستفادت من انتفاء وجه الدعوى من تهمة تبييض الاموال.

وقال المحامي الثاني لمعزوز أن ماورد في مرافعة النائب العام ليس لها علاقة بالقوانين، وإن المحاكمة يجب أن تكون مستقلة عما يحدث بالخارج.

وقالت أن موكلها اعترف لدى الضبطية أنه قدم مساعدة لحملة بوتفليقة عن قناعة شخصية، وليس بضغط من أي كان.

وإلتمست هيئة الدفاع عن معزوز بتبرئة موكلها من تهمة تبييض الأموال.