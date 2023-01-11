هيئة الطيران المدني الأمريكية توقف جميع الرحلات الجوية

أوقفت هيئة الطيران المدني الأمريكية (FAA) جميع الرحلات الجوية اليوم الأربعاء في الولايات المتحدة.

وأمرت إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) “شركات الطيران بتعليق جميع رحلات المغادرة المحلية. للسماح للوكالة بتأكيد سلامة معلومات الطيران والسلامة.

وكان إدارة الطيران الفيدرالية قد أعلنت في وقت سابق أنها تحاول استعادة نظام المعلومات للطيارين والأطقم.

وأضافت في بيان أن “إدارة الطيران الفيدرالية تواصل العمل من أجل الاستعادة الكاملة لنظام معلومات المهام الجوية. بعد انقطاع التيار”.

وأضافت “على الرغم من أن بعض الوظائف بدأت تعود إلى العمل. إلا أن عمليات النظام الجوي الوطني لا تزال محدودة”.

وأوضحت قناة ABC أن القلق يهتم بالبرمجيات التي ترسل تنبيهات للطيارين في حالة الخطر. وقال مسؤول في إدارة الطيران الفيدرالية إن خللًا حدث أثناء تحديث ليلي. تسبب في حدوث اختلالات “متتالية”.

وقالت كارين جان بيير المتحدثة باسم الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن “وزير النقل أطلع الرئيس على الانهيار. لا توجد علامات تدل على هجوم إلكتروني في الوقت الحالي. لكن الرئيس طلب من وزارة النقل إجراء تحقيق كامل في الأسباب.

وقال بيت بوتيجيج ، الوزير المعني، إنه “على اتصال مع إدارة الطيران الفيدرالية. فيما يتعلق “بهذا الفشل الذي يؤثر على نظام رئيسي لتوفير معلومات السلامة للطيارين”.

وقالت شركة أمريكان إيرلاينز إنها “تعمل على تقليل العواقب على العملاء”. وشجعتهم على التأكد من مراجعة أحدث المعلومات الخاصة برحلتهم.

وتم تأجيل ما لا يقل عن 3578 رحلة طيران على الساحل الشرقي للبلاد، وفقًا لموقع تتبع الرحلات Flight Aware.