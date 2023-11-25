هيئة المعابر في غزة: المساعدات التي تدخل لا تكفي ومئات العالقين في مصر عادوا الى القطاع 

كشف المتحدث باسم هيئة المعابر في غزّة، اليوم السبت، انه تم فتح معبر رفح أمام العالقين للعودة إلى قطاع غزّة.

وأشار ذات المتحدث، إلى أنّ 250 من العالقين من الجانب المصري دخلوا اليوم إلى القطاع، كما أوضحت الهيئة أنّ المساعدات التي تدخل غزّة لا تكفي حاجة القطاع ولا تصل إلى المطلوب.

وأضاف هذا الأخير انه في اليوم الثاني للتهدئة، دخلت 70 شاحنة مساعدات من الجانب المصري.

من جانب اخر، أكد الهلال الأحمر في قطاع غزة، أنّه تسلّم أمس 196 شاحنة محمّلة بالمساعدات الإنسانية، من مواد غذائية ومياه ومستلزمات طبية وأدوية.