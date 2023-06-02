هيئة النقل السعودية تتخذ إجراءات صارمة لسلامة حافلات نقل الحجاج

دعت الهيئة العامة للنقل في السعودية، المنشآت إلى التأكد من عدم وجود أضرار في إطارات حافلات نقل الحجاج. قبل بداية موسم الحج، وذلك لضمان سلامة حجاج بيت الله الحرام ومنع الحوادث.

وحسبما أفادت قناة الإخبارية السعودية اليوم الجمعة، على ضرورة التزام هذه المنشآت. بالتأكد من صلاحية وتاريخ انتهاء الإطارات، ومعدل الهواء المناسب للحافلة. وعدم وجود تشققات أو أضرار في الإطارات.

ولفتت إلى أن الإطارات المستهلكة أو رديئة الصنع يمكن أن تتسبب في فقدان السيطرة على المقود. ما يزيد من احتمالية التعرض لحوادث السير.