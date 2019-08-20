هيئة الوساطة والحوار تشرع اليوم في دعوة الأحزاب المعنية

الوطني
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هيئة الوساطة والحوار تشرع اليوم في دعوة الأحزاب المعنية
بقلم أسماء.ع

تشرع، اليوم الثلاثاء، لجنة الوساطة والحوار، بتوجيه دعوات رسمية للأحزاب السياسية المعنية بالحوار.

وحسب مصادر من داخل الحوار،فإن الدعوات وجهت لجميع الأحزاب السياسية الكبيرة والصغيرة، باستثناء أحزاب الموالاة، وحزب نعيمة صالحي، وبن حمو.

وجاء سبب استبعاد نعيمة صالحي وبن حمو، باعتبارهما وجوه مستفزة  ومنبوذة من الحراك الشعبي.

للإشارة، تم السبت الماضي، تنصيب اللجنة الاستشارية للهيئة الوطنية للجنة الوساطة والحوار.

وضمت قائمة اللجنة الاستشارية لهيئة الوساطة والحوار 41 عضوا، بينها وزراء سابقين وكذا أساتذة وأكاديميين.


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